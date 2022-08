Patent europejski o jednolitym skutku zgodnie z zapowiedziami ma zostać wprowadzony jeszcze w tym roku. Zagwarantuje on ochronę wynalazku jednocześnie w kilkunastu państwach Unii Europejskiej. Nowy system doprowadzi zatem do przełomowej zmiany, ponieważ jednolity patent europejski zastąpi kilkanaście patentów krajowych. Nadchodząca rewolucja w prawie patentowym wprowadzi także nowe rozwiązanie w zakresie egzekwowania praw związanych z patentami europejskimi. Już niebawem zacznie funkcjonować Jednolity Sąd Patentowy (JSP). Będzie to międzynarodowy sąd rozpoznający m.in. sprawy o naruszenie tzw. praw wyłącznych. Wyrok JSP będzie obowiązywał w państwach UE , które przystąpiły do systemu jednolitego patentu europejskiego. W praktyce będzie on więc skuteczny jednocześnie w kilkunastu krajach zachodniej Europy. Dla porównania, do tej pory sprawy o naruszenie patentu europejskiego są rozpoznawane oddzielnie przez sądy w każdym państwie unijnym, przez co spory te mają wyłącznie krajowy zasięg.