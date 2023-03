Spółka osobowa jest spółką, którą cechuje osobista więź pomiędzy jej wspólnikami oraz ich majątkowa odpowiedzialność za zobowiązania, a także osobiste prowadzenie przez nich spraw spółki. Niezbędnym elementem dla powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wniesienie przez wspólników wkładów do niej, by pokryć w całości kapitał zakładowy. W toku procedury rejestracyjnej zarząd spółki z o.o. składa w sądzie rejestrowym oświadczenie, że wkłady do spółki z o.o. na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości. Wspólnicy muszą wnieść wkład do spółki z o.o. co najmniej na pokrycie minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 5000 zł, a wartość jednego udziału musi wynosić przynajmniej 50 zł. Posiadanie udziałów jest jednoznaczne z uczestnictwem w takiej spółce jako wspólnik. Liczba posiadanych udziałów odzwierciedla prawo wspólnika do zysku czy przysługujące mu prawo głosu na zgromadzeniach wspólników. W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości założenia spółki z o.o. bez kapitału.

Ważne jest też to, że zgodnie z art. 22 kodeksu spółek handlowych każdy ze wspólników ma wnieść swój wkład. Postanowienia umowne o przeciwnej treści są nieważne.