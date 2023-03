Nie ulega wątpliwości, że gra komputerowa jako określona całość jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: prawo autorskie). Odrębnymi utworami mogą być także jej elementy w postaci np. muzyki czy konkretnych projektów graficznych. W doktrynie prawniczej toczą się dyskusje co do charakteru gry jako całości, między innymi tego, czy jest to utwór zbiorowy, czy współautorski. Ten pozornie akademicki problem ma jednak przełożenie na praktykę, od jego rozstrzygnięcia może bowiem zależeć np. to, na czyją rzecz powstają autorskie prawa majątkowe do gry komputerowej.