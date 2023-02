Do majątku wspólnego należą akcje nabyte za pochodzące z niego środki. Od przynależności akcji do majątku wspólnego trzeba jednak odróżnić kwestię związaną z tym, kto uzyskuje status akcjonariusza i może wykonywać prawa z akcji. Jeżeli akcje spółki nabywają i obejmują oboje małżonkowie, są oni uważani za akcjonariuszy, którzy wspólnie mogą wykonywać prawa z akcji. Jedynie w takiej sytuacji każde z małżonków jest współuprawnione z tytułu nabytych akcji. Gdy akcje obejmie tylko jeden małżonek, to tylko on uzyskuje status akcjonariusza. Nie ma znaczenia, że akcje objęte są wspólnością małżeńską. Wyraźnie oddziela się bowiem prawa korporacyjne od praw majątkowych. Prawa korporacyjne (np. prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy) wykonuje małżonek, który objął akcje. Jedynie prawa majątkowe (np. do dywidendy) mogą wejść do majątku wspólnego. Małżonek nabywcy nie staje się więc automatycznie akcjonariuszem w spółce. Nie przysługuje mu też roszczenie o przyjęcie w poczet akcjonariuszy.