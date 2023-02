Artykuł 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) wskazuje, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub ‒ w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona ‒ wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach. Jeśli obowiązki wynikające z powyższego przepisu nie zostaną wykonane, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyda decyzję nakazującą.