Odpowiedzi na te pytania najlepiej przedstawić na przykładzie stanu faktycznego. Załóżmy, że spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy na rzecz klientów usługi marketingu w internecie – począwszy od opracowywania strategii i kampanii marketingowych, na pozycjonowaniu stron sklepów internetowych skończywszy. Ze swoimi klientami zwykle nawiązuje współpracę poprzez e-mailową wymianę skanów podpisanego dokumentu umowy. Jest to poprzedzone negocjacją prowadzoną w trakcie spotkań odbywanych w restauracji, kawiarni bądź za pośrednictwem platform do komunikacji na odległość, np. Zoom lub Teams. Zdarza się nawet, że negocjacje prowadzone są wyłącznie w formie e-mailowej lub telefonicznie. Jeden z klientów, jednoosobowy przedsiębiorca , po dwóch miesiącach współpracy ze spółką zrezygnował ze świadczonych przez nią usług. Nie chciał jednak rozliczyć się za zrealizowane na jego rzecz usługi. Stwierdził bowiem, że przysługuje mu status konsumenta, na podstawie którego może bezpłatnie odstąpić od umowy, o którym to prawie nie został powiadomiony przez spółkę. Jednak argumenty klienta nie mogły mieć zastosowania do łączącej go ze spółką umowy przede wszystkim dlatego, że przepisy ustawy o prawach konsumenta, w tym wynikające z nich prawo odstąpienia od umowy, odnoszą się do umów zawieranych na odległość i poza lokalem sprzedawcy przedsiębiorcy. Jeśli umowa stron nie została zawarta w jednym z trybów wskazanych w prawie konsumenta, nie będzie korzystała z ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o prawach konsumenta. Przypomnijmy pokrótce, co oznacza zawarcie umowy na odległość oraz poza lokalem sprzedawcy.