W stosunku do sześciu pozostałych kontrolowanych firm prezes urzędu odstąpił od wymierzenia sankcji pieniężnej, ponieważ one same padły ofiarą zatorów płatniczych. Każda z firm zalegała z płatnościami wobec kontrahentów w ciągu ostatnich trzech badanych miesięcy na kwotę ponad 5 mln zł.