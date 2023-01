Jeśli przedsiębiorca nie wykona wyroku sądu nakazującego zaprzestania wskazanych praktyk szkodliwych dla konsumentów, będzie groziła mu kara w wysokości nawet 10 tys. euro za jeden dzień opóźnienia w dostosowaniu się do nakazu. Projekt milczy na temat ewentualnego górnego limitu finalnej kary. Nie podoba się to Konfederacji Lewiatan, która w stanowisku do projektu przekonuje, że ustawa powinna przewidywać jakąś górną granicę.