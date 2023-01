Choć zwyczajowo szklanki służą do wypicia napoju, a wazony – do prezentacji bukietu kwiatów, to nie jest niczym nietypowym, aby wykorzystywać te naczynia do trzymania w nich zupełnie innych substancji czy przedmiotów – orzekł Sąd Unii Europejskiej.

Sprawa zaczęła się, gdy pod koniec października 2020 r. spółka Trend Glass z siedzibą w Radomiu zgłosiła w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) do rejestracji oznaczenie graficzne. Przedstawiało ono napis „Eco storage”, obok niego umieszczono wizerunek liścia, a całość otoczona została obrysem w kształcie butelki. Zgłoszony znak towarowy miał znajdować się na towarach należących do klasy nr 21., m.in.: pojemników, szklanych kieliszków, słojów i wazonów. Urzędnicy EUIPO odrzucili to zgłoszenie. Argumentowali, że oznaczenie może być postrzegane przez anglojęzyczną część właściwego kręgu odbiorców głównie przez pryzmat napisu oznaczającego „ekologiczne przechowywanie”. To zestawienie słów zawiera bezpośrednio wskazówki dotyczące przeznaczenia i ekologicznego charakteru oznaczonych nim towarów . A nie można rejestrować znaków, które mają charakter opisowy.