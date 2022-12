Z przepisów jednoznacznie wynika, że regulacji o spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek nie stosuje się do spółki w upadłości. Inaczej mówiąc, taka spółka po prostu nie może wejść do grupy. Wynika to z art. 2116 par. 2 ustawy z 15 września 2000 r. ‒ kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2436). Może się jednak zdarzyć, że już w trakcie działalności grupy wobec jednej z jej spółek zależnych zostanie ogłoszona upadłość. Taka sytuacja nie powoduje, że spółka ta musi wystąpić z grupy. W przepisach nie przewidziano takiej sytuacji, choć oczywiście spółki mogą samodzielnie podjąć uchwałę o rozwiązaniu takiej grupy. Jednak nie następuje to automatycznie z mocy prawa