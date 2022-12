– Zgłosimy projekt ograniczenia dostępności dla dzieci napojów energetycznych – poinformował w weekendy polityk partii Republikanie, minister sportu Kamil Bortniczuk. Wcześniej na łamach DGP pisaliśmy, że wprowadzenie limitu wiekowego (16 lat) przy sprzedaży energetyków zapowiedziało również Ministerstwo Zdrowia. Tak wynika z odpowiedzi na interpelację poselską (nr 36931), której udzielił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Działania resortu mają prawdopodobnie związek z apelem rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka. W połowie października 2022 r. zwrócił się on do resortu zdrowia z sugestią, że w Polsce konieczne są zdecydowane działania ograniczające dostęp dzieci do energetyków. Argumentował, że wśród młodzieży nastała moda na wspomaganie się takimi napojami w czasie nauki, przed klasówkami, testami czy też podczas wzmożonego wysiłku. Pawlak podkreślał, że wpływ spożycia dużych ilości kofeiny, tauryny i cukru przez młode osoby może być bardzo niekorzystny.