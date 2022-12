Jeżeli następuje połączenie przez przejęcie, to dochodzi do przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. W zamian spółka przejmująca przyznaje udziały lub akcje wspólnikom spółki przejmowanej. Połączenie przez zawiązanie nowej spółki wiąże się z kolei z przejściem na nią majątków łączących się spółek w zamian za jej udziały lub akcje. Proces łączenia składa się z następujących faz: menedżerskiej (na tym etapie m.in. jest przygotowywany plan połączenia, badanie przez biegłego, ogłoszenia), właścicielskiej (podjęcie przez wspólników decyzji o połączeniu) i rejestracyjnej (zgłoszenie połączenia do rejestru przedsiębiorców). Każda z tych faz wymaga podjęcia wielu działań przez zarządy bądź wspólników zarządzających łączących się spółek. Choć na pierwszy rzut oka procedura wygląda na skomplikowaną i trudną do przejścia, to przepisy przewidują kilka wyjątków od standardowych reguł łączenia, które pozwalają na jej istotne uproszczenie. Zależnie od okoliczności możliwe jest przygotowanie uproszczonego planu połączenia lub rezygnacja z konieczności sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie i poddanie planu badaniu przez biegłego rewidenta.