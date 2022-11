Również do końca listopada podmioty wrażliwe mają czas na złożenie wniosku o dodatek na zakup opału. Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) uprawnione do tego są te z nich, których budynki nie są przyłączone do sieci ciepłowniczej ani gazowej, a do ogrzewania stosują m.in. węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierający co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, pellet drzewny, gaz skroplony LPG lub olej opałowy.