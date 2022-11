– Gratis może oznaczać nie tylko „10 plus 1”, ale też „1 plus 1” czy „1 plus 2”. Wówczas byłby to znakomity przyczynek do obchodzenia obowiązku uiszczania opłaty cukrowej, która została wprowadzona w określonym celu – uzasadniał wczorajszy wyrok sędzia Krzysztof Winiarski.