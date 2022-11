Żeby pokazać, na czym polega problem, trzeba cofnąć się jednak o kilka lat. A było tak: by nie stracić możliwości wykonywania działalności związanej z odpadami, przedsiębiorcy musieli do 5 marca 2020 r. złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji. Dotyczyło to pozwoleń na wytwarzanie, zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych. Trzeba było je dostosować do wymogów przeciwpożarowych, zainstalować odpowiedni monitoring, a także wnieść zabezpieczenie finansowe niezbędne do naprawienia szkód pożarowych. Tymczasem pierwsze obostrzenia związane z wirusem zaczęły obowiązywać w Polsce z początkiem marca 2020 r., a 20 marca oficjalnie ogłoszono stan epidemii. Trudno się więc dziwić, że ustawa covidowa, czyli konkretnie ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2185) w art. 15zzzzzy przedłużyła żywot tzw. starych decyzji odpadowych. Miały one stracić ważność dopiero w sześć miesięcy po odwołaniu stanu epidemii. Jeżeli więc ktoś do 5 marca 2020 r. złożył wniosek o zmianę decyzji, zwany też wnioskiem dostosowawczym, to przez czas pandemii nie musiał się martwić o ciągłość swojego działania. Także w sytuacji, gdyby stare decyzje miały wygasnąć. np. w 2021 lub 2022 r. Było to dobre posunięcie, bo organy nie nadążały z wydawaniem decyzji zmieniających, zwłaszcza gdy znaczna część urzędników pracowała zdalnie bądź chorowała.