Firmy, które w terminie złożą stosowne oświadczenie, od 1 grudnia 2022 r. będą mogły korzystać z maksymalnej ceny energii elektrycznej. W przypadku opóźnienia dopiero po złożeniu oświadczenia (w formie papierowej lub elektronicznej) cena maksymalna zostanie im naliczona od miesiąca następującego po miesiącu złożenia takiego oświadczenia. Taką regulację od 4 listopada br. wprowadziła ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (dalej: ustawa o środkach nadzwyczajnych; Dz.U. z 2022 r. poz. 2243). Rozwiązanie to jest jednym z nielicznych – dotyczących przedsiębiorców – stanowiącym odpowiedź na rosnące ceny energii.

Przedsiębiorcy w zasadzie od czasu wybuchu epidemii SARS-CoV-2 nieustannie są poddawani nowym, niełatwym wyzwaniom – przerwane łańcuchy dostaw, kryzys ekonomiczny, szalejąca inflacja i nieustające widmo wojny, a teraz kryzys energetyczny, z którym mierzy się cały kraj. Wiele firm , zwłaszcza tych mniejszych, zostało w tym roku uciążliwie dotkniętych co najmniej dwukrotnym wzrostem kosztów energii dla prowadzenia swojej działalności. Już w lipcu br. średnia cena gazu ziemnego była o 380 proc. wyższa względem ubiegłorocznych cen, a koszt zaopatrzenia się w energię elektryczną został podwojony.

Zgodnie z art. 3 ustawy o środkach nadzwyczajnych przedsiębiorstwo energetyczne powinno stosować cenę maksymalną w stosunku do mikro, małych i średnich przedsiębiorców w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Inne rozwiązania pomocowe dla firm w dobie kryzysu energetycznego zostały wyartykułowane w obowiązującej od 13 października br. ustawie o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2088). Ustawa ta wprowadza możliwość przyjmowania przez rząd programów pomocowych kierowanych do przedsiębiorców, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone dynamicznym wzrostem kosztów energii. Inicjatywa ta tworzy podstawy prawne umożliwiające Radzie Ministrów przyjmowanie programów pomocowych dla określonych grup przedsiębiorców w oparciu o bieżącą analizę sytuacji gospodarczej. Regulacje w niej zawarte określają więc zasady przyznawania pomocy firmom w ramach kryzysu energetycznego, przy elastycznej możliwości stanowienia mechanizmów pomocowych ze strony rządowej.

Omawiane przepisy w zakresie przedmiotowym określają zasady udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii w latach 2022–2024. Może ona się odnosić do wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, przy czym ustawodawca nie wspomina już o innych źródłach energii, dla których podwyższenie cen wiązałoby się z możliwością udzielania pomocy. Rząd nadał sobie również swego rodzaju ustawową dowolność w ocenie, które grupy przedsiębiorców będą mogły korzystać z tego wsparcia, co definiowane będzie uchwalaniem programów rządowych w przedmiocie udzielania przedsiębiorcom pomocy.

Warto tu podkreślić, że złożenie wniosku będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na poddanie się kontroli przez przedsiębiorcę w zakresie wysokości otrzymanej pomocy, spełnienia warunków jej uzyskania oraz prawidłowości jej rozliczenia. Występując z wnioskiem, należy do niego dołączyć oświadczenie o prawdziwości zawartych w nim danych pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeżeli w ramach otrzymywania pomocy dojdzie do przysporzenia w wysokości wyższej niż należna, przedsiębiorca będzie obowiązany do zwrotu nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami.