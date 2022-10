To wynik nowelizacji z 13 kwietnia 2022 r. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.). Spółki często mają inne niż pytający zdanie, kto powinien być zgłoszony do rejestru. Rozbieżności te mogą utrudniać dostęp do finansowania, a także podlegać zgłoszeniu przez instytucję finansową do Krajowej Administracji Skarbowej.