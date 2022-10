Przedsiębiorcy, któremu wydano decyzję na skutek nieuwzględnienia jego reklamacji złożonej do dyrektora zarządu zlewni Wód Polskich, przysługuje bezpośrednio skarga do sądu administracyjnego. Inaczej byłoby, gdyby przedsiębiorca nie wniósł reklamacji i nie wykonał obowiązku opłatowego. Wówczas dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich musiałby wydać decyzję administracyjną, od której przysługiwałoby przedsiębiorcy odwołanie do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. Dopiero od decyzji wydanej w II instancji, można by wnieść skargę do sądu administracyjnego.