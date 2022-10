W tym kontekście warto zwrócić uwagę na problem statusu niezarejestrowanych znaków towarowych. Ustawodawca ma bowiem szansę na dokonanie zmiany , która w znacznie większym niż obecnie stopniu uwzględniałaby rzeczywisty stan rynkowy i interesy przedsiębiorców używających oznaczeń. Przyczyniłoby się to do zwiększenia bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców dotyczącego prowadzonych przedsięwzięć, co pozwoliło na przybliżenie do zakładanych powyższej dalekosiężnych celów.