Deweloperowi nie wolno ustanawiać obciążeń na prawie własności lokalu i gruntu, na które nabywca nie wyraził zgody. To jedno z rozwiązań obowiązujących od lipca br., a wprowadzonych tzw. nową ustawą deweloperską. Ma ona szczególne znaczenie dla deweloperów, którzy prowadzącą sukcesywną sprzedaż mieszkań w toku realizacji wieloetapowej inwestycji mieszkaniowej. Zawiera też wiele nowych rozwiązań mających na celu m.in. wzmocnienie ochrony nabywcy – osoby fizycznej kupującej lokal na cel niezwiązany bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jakie kary grożą deweloperom, jeśli naruszą zasady ustanawiania służebności? Na co powinni oni zwrócić uwagę, by sprostać wymaganiom dotyczącym ustanawiania służebności? Odpowiadamy na te i inne pytania. radca prawny. Autorami są Maciej Król radca prawny, menedżer w Olesiński & Wspólnicy oraz Jerzy Róg radca prawny, senior associate w Olesiński & Wspólnicy

Czy deweloper może ustanawiać służebności po zawarciu umów deweloperskich? Z Przepisy obowiązującej ustawy deweloperskiej nie zakazują deweloperowi ustanawiania służebności na nieruchomościach, na których realizuje inwestycję mieszkaniową. Istnieje tylko jedno ważne zastrzeżenie – przeniesienie własności lokalu na nabywcę może nastąpić jedynie w stanie wolnym od obciążeń – za wyjątkiem takich, na które nabywca wyraził zgodę. Odpowiadając na pytanie: po zawarciu umów deweloperskich deweloper może ustanawiać służebności, ale każda z nich powinna być zaakceptowana przez nabywców.