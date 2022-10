Prezes PiS przypomniał, że trwają prace nad projektem zmiany tzw. ustawy odległościowej. Przyznał, że zasada 10H przy wielkich wiatrakach, które mogą mieć nawet 200 m wysokości, praktycznie wykluczałaby ich stawianie poza morzem. Dodał jednocześnie, że wiatraki takiej wielkości planowane są na morzu, ale nie wszystkie.

Kaczyński: Za wiatrakami, jak to mówią, chodzą różni ludzie

"Ta zasada (10H) będzie na pewno jakoś zmodyfikowana. Tylko tutaj są jakby dwie prawdy. Jedna, że potrzebne są wiatraki, druga, że każdy z nas ma prawo w swoim domu spokojnie żyć, móc spać, odpoczywać, nie słyszeć ciągle jakiegoś huku. To jest też podstawowe prawo obywatela" – powiedział Kaczyński.

Przypomniał, że to prawo często było łamane w czasach komunistycznych, szczególnie w latach 90. "My w żadnym razie nie mamy tendencji do tego, by się z tym (prawem) nie liczyć. Uważam, że to jest prawo podstawowe, ale szukamy jakiegoś kompromisu i mam nadzieję, że ten kompromis znajdziemy" – mówił prezes PiS.

Doprecyzował, że – w jego ocenie – "to musi być pewna odległość, taka, żeby to zabezpieczało interesy kogoś, kto ma blisko dom. Chyba że on się na to zgadza, to też jest możliwe, ale to musi być zgoda niewymuszona" – zaznaczył prezes PiS.

Dodał, że "za wiatrakami, jak to mówią, chodzą różni ludzie, też musicie o tym wiedzieć". "Niekoniecznie są to aniołki" – skwitował.

Na jakim etapie jest nowa ustawa odległościowa?

Przyjęty przez rząd projekt zmiany tzw. ustawy odległościowej, który wpłynął do Sejmu 14 lipca 2022 r. i tego samego dnia został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne, oraz do konsultacji, wymaga, jak poinformowała 15 września minister klimatu Anna Moskwa, jeszcze dialogu między rządem a parlamentem. Projektowi nie nadano numeru druku, nie wszedł pod obrady Sejmu.

Zgodnie z przyjętym na początku lipca projektem utrzymana zostanie ogólna zasada lokalizowania nowej elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą obiekt taki może powstać wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z nowymi przepisami plan zagospodarowania przestrzennego będzie mógł określać inną – niż wyznaczoną w obecnych przepisach przez regułę 10H – odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, biorąc pod uwagę zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej, jednak z zachowaniem bezwzględnej odległości minimalnej wynoszącej 500 metrów.

Taka sama minimalna bezwzględna odległość będzie dotyczyć budowy nowych budynków mieszkalnych w pobliżu istniejących elektrowni wiatrowych. Dotychczas nie było to możliwe w odległości mniejszej niż wynikająca z reguły 10H. (PAP)