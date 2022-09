Zdaniem NIA ta propozycja jest bardzo niebezpieczna, ponieważ tworzyłaby kolejny, nominalnie legalny kanał dystrybucji, który mógłby zostać wykorzystany do nielegalnego obrotu lekami. To zaś zniweczyłoby skutki zmian w przepisach uszczelniających zasady obrotu medykamentami. Co więcej, zdaniem samorządu aptekarskiego przedstawiony pomysł stanowi zaproszenie dla podmiotów sieciowych, finansowanych kapitałem zagranicznym, do zmonopolizowania rynku obrotu produktami OTC.