Nowe przepisy mają przede wszystkim stanowić implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE (2017/1132) przyjętej w 2019 r. Jednym z istotnych elementów regulacji jest wprowadzenie wielu elementów mających chronić wspólników mniejszościowych w momencie, gdy dochodzi do zmian w strukturze spółki. Zyskają oni prawo m.in. do składania uwag do planu operacji transgranicznej, a także uzyskania sprawozdania, w którym znajdą się szczegółowe szacunki dotyczące ponoszonych przez nich kosztów. Szczególna ochrona obejmie także wierzycieli, którzy w terminie dwóch lat od dokonania przekształcenia spółki sami będą mogli wybrać, w którym z państw wytoczyć postępowanie przeciwko spółce (kierując się do sądu właściwego dla spółki przekształcanej bądź przekształconej). To istotna zmiana, ponieważ wpłynie na kwestię jurysdykcji w toku postępowania.