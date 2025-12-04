Jak wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie 1-3 kwartał przychody ogółem przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób wyniosły 3 947,1 mld zł, a koszty ich uzyskania 3 756,6 mld zł. Oznacza to, że wynik finansowy brutto ukształtował się na poziomie 190,5 mld zł brutto.

Rok wcześniej, a więc w okresie styczeń-wrzesień 2024 r., przychody wyniosły 3 841,5 mld zł, a koszty 3 671,2 mld zł. Zysk ukształtował się na poziomie 139,2 mld zł brutto, czyli o 37 proc. mniej niż w tym roku.

Zysk netto w ciągu 12 miesięcy poprawił się ze 139,2 mld zł do 153,2 mld zł.

Jak wygląda struktura kosztów firm?

Dzisiejsze dane pokazują, że 1,2 bln zł przychodów wypracowały firmy zatrudniające 50-249 osób, a 2,8 bln zł przedsiębiorstwa z załogą powyżej 250 osób.

GUS podaje, że w strukturze przychodów te ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) stanowiły 60,0 proc., a przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – 36,6 proc. Udział pozostałych przychodów operacyjnych w przychodach ogółem wyniósł 1,6 proc., a przychodów finansowych – 1,8 proc.

Z kolei w strukturze kosztów po 3 kwartałach dominowały (96,7 proc.) koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów – z tego 65,5 proc. kosztów ogółem to koszt własny sprzedanych produktów, a 31,2 proc. – wartość sprzedanych towarów i materiałów.

Przychody ogółem przedsiębiorstw z przeważającym kapitałem zagranicznym stanowiły 44,5 proc. przychodów ogółu podmiotów objętych badaniem.