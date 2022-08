Posłowie wskazują, że ten obowiązek budzi wiele wątpliwości u przedsiębiorców. W interpelacji nr 34409 skierowanej do premiera zapytali w ich imieniu, czy rząd planuje wydać rekomendacje w zakresie rozumienia tegoż nakazu. Pytanie to zostało przekierowane do Tomasza Chróstnego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako że to on odpowiada za projekt implementacji dyrektywy Omnibus. Odpowiedział on, że w tej chwili nie toczą się prace nad rekomendacjami. Nie wyklucza jednak, że takowe się pojawią w razie potrzeby. Stanowiłyby one wówczas uzupełnienie dla ubiegłorocznych wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących wykładni i stosowania dyrektywy 2005/29/WE (C 526/1; dalej: Wytyczne KE).