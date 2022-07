Autoryzacja to zgoda klienta na wykonanie płatności. Uwierzytelnienie to zaś proces potwierdzania, że zgody faktycznie udzieliła uprawniona osoba. Dokonuje się go przykładowo poprzez podanie hasła lub PIN, które powinien znać wyłącznie klient banku . Jeśli ktoś użyje karty i poda prawidłowy PIN, to bank domyślnie traktuje taką transakcję jako autoryzowaną.