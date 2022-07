Portal do e-licytacji komorniczych funkcjonuje od marca 2020 r. Od tego czasu za jego pośrednictwem komornicy mogą przeprowadzać licytację ruchomości oraz nieruchomości niezabudowanych albo zabudowanych obiektami, co do których nie wydano jeszcze pozwolenia na budowę. Wszystkie nieruchomości - także te zamieszkałe - można nabywać w internecie dopiero od niedawna. Ustawa o e-licytacji nieruchomości weszła w życie 6 listopada 2021 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 1090).