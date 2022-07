Dzierżawa to jedna z możliwych form udostępniania mienia gminnego innym podmiotom, w tym przedsiębiorcom. Ogólna podstawa do tego typu działań jest zawarta w ustawie o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.o.). Jak wskazano w art. 13 ust. 1 u.g.o., nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu – z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw. W szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.