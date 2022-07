4 lipca Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego. Ma on na celu wdrożenie postanowień dyrektywy nr 2019/1023, tzw. dyrektywy drugiej szansy. To kolejna istotna reforma polskich przepisów dotyczących restrukturyzacji i upadłości. Jakie ma to znaczenie dla przedsiębiorców?