W celu wpisania zarządcy sukcesyjnego do CEIDG trzeba wypełnić odpowiedni formularz CEIDG-ZS. Wskazuje się w nim dane zarządcy sukcesyjnego. Przy czym nie wystarczy samo złożenie tego druku – konieczne jest jednoczesne dokonanie zmiany wpisu w CEIDG – co robi się na formularzu CEIDG-1. Operacja ma techniczny charakter, ale z formalnego punktu widzenia bez zmiany wpisu zgłoszenie zarządcy sukcesyjnego w CEIDG nie może być dokonane. Wniosek o zmianę wpisu z załączonym zgłoszeniem zarządcy sukcesyjnego można złożyć w wersji elektronicznej (na stronie www.biznes.gov.pl/pl) lub na formularzu papierowym. Przy czym, jeśli wniosek jest składany elektronicznie, to musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Poniżej wskazujemy, jakie pola trzeba wypełnić w obu formularzach, oraz publikujemy przykładowo wypełnione dokumenty.

[1] W części 1 W części 1 przedsiębiorca podaje tylko swoje podstawowe dane. Nie jest tutaj potrzebne wskazywanie firmy czy przedmiotu działalności gospodarczej. Ma to znaczenie praktyczne: w sytuacji, gdyby w przyszłości zmieniła się firma (nazwa działalności) lub PKD, nie będzie potrzeby aktualizowania zgłoszenia zarządcy sukcesyjnego. [2] Wskazujemy, kto składa wniosek.