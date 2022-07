W sierpniu tego samego roku znany niemiecki producent odzieży i obuwia – Puma SE – złożył do EUIPO wniosek o unieważnienie hiszpańskiego znaku. Wskazywał na jego zbytnie podobieństwo do unijnego oznaczenia graficznego „PUMA” zarejestrowanego w 2014 r. również dla klasy 25 (oprócz obuwia zawiera ona również nakrycia głowy oraz odzież). EUIPO i później izba odwoławcza tego urzędu przyznały rację niemieckiemu podmiotowi, co doprowadziło do unieważnienia znaku. Hiszpańska spółka zaskarżyła tę decyzję do Sądu UE . Ten jednak potwierdził ustalenia EUIPO.