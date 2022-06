Nowe zasady reklamowania produktów leczniczych wejdą później, niż pierwotnie planowano. Przedsiębiorcy biorący udział w konsultacjach publicznych przekonali Ministerstwo Zdrowia, że sześciomiesięczny termin dostosowania się do przepisów projektowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych jest zbyt krótki w stosunku do rzeczywistych mechanizmów planowania, produkcji i emisji kampanii reklamowych. Podmioty odpowiedzialne byłyby zmuszone do wycofywania zaakceptowanych już reklam leków, ponieważ nie spełniałyby one wymogów projektu. To zaś wiązałoby się z dodatkowymi kosztami.

Resort zdrowia przyjął tę argumentację i zaproponował, że reklamy niespełniające nowych wymogów będą mogły być wyświetlane przez rok od wejścia w życie przygotowywanych przepisów. Chodzi o projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić trzy nowe wersje ostrzeżeń obowiązkowo dołączanych do spotów czy plakatów reklamujących produkty lecznicze. „To jest lek . Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą” – to jedno z trzech zaproponowanych ostrzeżeń.