Drutex przekazał, że Leszek Gierszewski zmarł w czwartek. We wpisie podano, że Gierszewski pozostawił po sobie „nie tylko firmę, którą zbudował od podstaw, ale i wizję, która od lat wyznacza standardy w branży stolarki otworowej”. Leszek Gierszewski miał 75 lat.

Nie żyje Leszek Gierszewski, właściciel firmy Drutex

Leszek Gierszewski w 1985 roku założył firmę o nazwie Wytwarzanie Wyrobów z Drutu, Łańcuchów i Sprężyn w Wiklinie, która produkowała m.in. siatki ogrodzeniowe, wyroby zdrutu, gwoździe i dachówki. Sześć lat później firma została przeniesiona do Bytowa - rodzinnego miasta Gierszewskiego - a jej nazwa została zmieniona na Drutex. Tam w 1994 roku rozpoczęto produkcję okien z PVC. W następnych latach Drutex poszerzył swoją działalność o wytwarzanie rolet, okien i drzwi z aluminium oraz stolarkę drewnianą. W 2003 roku firma uzyskała formę prawną spółki akcyjnej. Drutex opracował również własne systemy okienno-drzwiowe z PVC o rozbudowanym komorowym systemie gwarantującym wysoką izolację cieplną.

Za swoją największą inwestycję Drutex uważa realizację Europejskiego Centrum Stolarki. Budowę rozpoczęto w 2013 roku i trwała ona 20 miesięcy; w tym powstała pierwsza hala. W 2015 roku Drutex przeszedł do drugiego etapu inwestycji, który obejmował wybudowanie drugiej hali. Łączna powierzchnia ECS wynosi ponad 55 500 mkw.

Drutex. Okna tej firmy ma pół Polski

Drutex zatrudnia około 4000 pracowników i działa w ramach sieci stworzonej z ponad 4000 partnerów handlowych.

Leszek Gierszewski został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Bytowa w 2020 roku. „To nie tylko przedsiębiorca i największy pracodawca w regionie, ale także filantrop, o którego działaniach wiemy wiele, ale mimo wszystko nasza wiedza jest szczątkowa, ponieważ bardzo często jego aktywność w tym zakresie była i jest prowadzona anonimowo, po cichu, bez rozgłosu” – mówił ówczesny burmistrz Bytowa Ryszard Sylka.

Leszek Gierszewski - jeden z najbogatszych Polaków

Leszek Gierszewski był jednym z najbardziej znanych polskich miliarderów. Na liście stu najbogatszych Polaków według „Forbesa” w 2025 r. zajął 22. miejsce. - Jego majątek oszacowaliśmy na 3 044 mln zł. W tegorocznym rankingu 100 największych polskich firm prywatnych według „Forbesa” Drutex zajął 90. miejsce - czytamy w serwisie Forbes.pl