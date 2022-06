Sprawa dotyczyła brytyjskiej spółki Get Fresh Cosmetics, mającej w ofercie kule do kąpieli. Były one dystrybuowane na Litwie m.in. za pośrednictwem strony internetowej. W maju 2018 r. tamtejszy urząd ochrony konsumentów przeprowadził kontrolę u przedsiębiorcy w zakresie zgodności jego produktów z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych. Następnie wydał decyzję stwierdzającą, że artykuły Get Fresh Cosmetics nie spełniają wymagań art. 3 lit. a i art. 20 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, ponieważ ich wygląd zewnętrzny imituje środki spożywcze pod względem wyglądu, zapachu, kształtu i wielkości. Ten całokształt wskazuje tym samym na przeznaczenie inne niż rzeczywiste, co może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu konsumentów, w szczególności dzieci i osób starszych. Litewski organ nadzorczy zakazał wprowadzania produktów do obrotu i zobowiązał dystrybutora do wycofania ich z rynku, ostrzeżenia konsumentów o zagrożeniu związanym z tymi artykułami i poinformowania ich o możliwości zwrotu towarów