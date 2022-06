Zatem w sytuacji czytelnika, jeżeli zalecenia pokontrolne są niejasne, to możliwe jest ich zaskarżenie. Dodajmy, że na wadliwość podobnych ogólnikowych sformułowań, jak użyte w przypadku skierowanych do niego wytycznych zarządzenia pokontrolnego (np. zwrotów w rodzaju: „uregulować stronę formalnoprawną gospodarki odpadami”, „podjąć działania w kierunku uregulowania stanu formalnoprawnego w zakresie wprowadzania pyłów i gazów do powietrza” itp.) wskazywano już w orzecznictwie (zob. np. wyroki WSA w Poznaniu: z 17 marca 2011 r., sygn. akt. II SA/Po 908/10; z 20 października 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 751/11; z 8 marca 2012 r., sygn. akt II SA/Po 966/11).