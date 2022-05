Zdaniem prywatnych przedsiębiorców doprowadziłoby to do monopolu na stołecznym rynku. To zaś oznaczałoby, że inne firmy nie miałyby już na nim czego szukać. Dlatego też aż 10 wykonawców wniosło odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, kwestionując prawo do udzielania zamówienia in-house. W poniedziałek zapadł wyrok, w którym skład orzekający uwzględnił dwa z powtarzających się w większości odwołań zarzutów. Skutek jest taki, że Warszawa nie może udzielić zamówienia in-house i musi unieważnić wszystkie czynności w tym postępowaniu.