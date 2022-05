- Abstrahując od tego konkretnego zamówienia, choć ze względu na wartość jest wyjątkowe, to wyrok KIO ma niebagatelne znaczenie systemowe. Wiadomo bowiem, że w niektórych innych miastach spółki komunalne również zaliczały zagospodarowanie odpadów fizycznie przetwarzanych przez inne firmy do działalności na rzecz właściciela. Ten wyrok mówi wprost - nie jest to zgodne z przepisami. Jeśli więc w przyszłości MPO będzie miało instalację zdolną do przetwarzania warszawskich odpadów, wówczas będzie można twierdzić, że samodzielnie (a zatem jako podmiot wewnętrzny) wykonuje działalność powierzoną. Będzie to element, który może pozwolić na spełnienie warunku do udzielenia in-house. W tej chwili jednak nie jest to możliwe - komentuje dr Wojciech Hartung, adwokat z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, która reprezentowała jedną z odwołujących się firm przed KIO.