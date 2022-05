W opisanej sytuacji gruz powstający przy pracach remontowych jest odpadem. Aby można było uznać, że traci taki status i staje się produktem, który przedsiębiorca może np. sprzedać dalej, konieczne jest wystąpienie z wnioskiem do odpowiedniego organu o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów obejmującego zezwolenie na ich przetwarzanie. Takie zezwolenia lub pozwolenia co do zasady wydaje starosta lub marszałek województwa (art. 41 ust. 3 ustawy o odpadach oraz art. 378 ust. 1 i 2a prawa ochrony środowiska). Przy czym – po ostatnich zmianach przepisów – treść zarówno wniosku, jak i wydanej przez organ decyzji zależą w dużej mierze od tego, czy warunki szczegółowe dotyczące utraty statusu odpadu przez konkretny przedmiot lub substancję zostały już określone w przepisach prawa Unii Europejskiej (albo w rozporządzeniu wydawanym przez polskiego ministra do spraw klimatu), czy nie. Jeżeli nie są one określone w przepisach, to takie warunki będą musiały być wskazane w decyzji i w związku z tym trzeba będzie odpowiednio przygotować wniosek.