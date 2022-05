Za trzy dni mija termin, do którego przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu zarobkowych międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) przekraczającej 2,5 tony i nie przekraczającej 3,5 ton (zwanych popularnie busami) zobowiązani są uzyskać licencję wspólnotową. To efekt wejścia w życie kolejnych przepisów unijnego pakietu mobilności z lipca 2020 r. (a konkretnie zmienionego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych; Dz.Urz. UE z 2009 r. L 300, s. 72; dalej: rozporządzenie 1072/2009).