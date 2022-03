Wokół tego, kto jest zobowiązany do dokonania wpisu do wykazu, narosło w ostatnim czasie sporo kontrowersji. W sprawie interweniował nawet rzecznik praw obywatelskich. W piśmie skierowanym do przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego pisał, że wymogi tożsame z tymi, które powinni wypełniać profesjonalni twórcy treści wideo, nie powinny obciążać początkujących artystów, hobbystów i osób, dla których przychody z działalności internetowej są jedynie dodatkiem do ich podstawowej pracy bądź sposobem na finansowanie swojej pasji – szacunkowo kilkudziesięciu tysięcy.