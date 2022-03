Szczególnie pomocne może być stanowisko Sądu Rejonowego w Gdyni w wyroku z 25 stycznia 2021 r. (sygn. akt I C 284/18). W rozpatrywanej sprawie również doszło do wyrządzenia szkód przez firmę budowlaną na sąsiedniej nieruchomości wskutek nieprawidłowo prowadzonych prac budowlanych. Sąd stwierdził m.in., że dla odpowiedzialności wykonawcy wobec poszkodowanego na podstawie art. 435 k.c. bez znaczenia są stosunki umowne łączące inwestora z wykonawcą w ramach umowy o roboty budowlane, w tym zakres obowiązków stron tej umowy i sposób ich wykonania. Jednocześnie wskazał, że firma budowlana nie może – w celu uchylenia swojej odpowiedzialności – powołać się na art. 652 k.c., z którego wynika, że jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie aż do chwili oddania obiektu. Jak trafnie wskazał sąd, omawiany przepis dotyczy wyłącznie odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy, a nie poza nim, a w tym przypadku mamy do czynienia właśnie ze szkodami powstałymi poza terenem budowy. W konsekwencji podstawą odpowiedzialności będzie wspomniany wyżej art. 435 k.c. Dodatkowo sąd podkreślił, że firma budowlana nie może powołać się na tzw. siłę wyższą w postaci ponadnormatywnych opadów deszczu, jeśli zalewanie nieruchomości sąsiada było wynikiem wadliwie prowadzonych prac budowlanych. Finalnie sąd zasądził od firmy budowlanej na rzecz poszkodowanego kwotę niemal 20 tys. zł.