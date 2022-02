W praktyce często pojawiają się problemy, gdy w spółce funkcjonuje zarówno zarząd, jak i prokurenci. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to sposób reprezentowania spółki może określać jej umowa . Gdy nie zawiera ona żadnych postanowień w tym zakresie, to wówczas do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka łącznie z prokurentem. Zgłaszano jednak wątpliwości, czy takie rozwiązanie faktycznie nie ogranicza samodzielności prokurenta samoistnego, zmuszając go niejako, aby zawsze współdziałał w takich sytuacjach z członkiem zarządu.