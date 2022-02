Choć coraz więcej dużych firm próbuje wykorzystać popularność trendu, wystawiając na sprzedaż własne „markowe” NFT, to - na razie - giełdy tokenów zalewają głównie oferty naruszające ich prawa własności intelektualnej. Potwierdza to rosnąca liczba informacji o pozwach wytoczonych w związku ze sprzedażą NFT. Z głośniejszych spraw: studio Miramax Films pozwało reżysera Quentina Tarantino za planowaną przez niego aukcję tokenów związanych z filmem „Pulp Fiction” (1994 r.). Kilka dni temu amerykański producent odzieży Nike pozwał zaś giełdę StockX za sprzedaż NFT naruszających prawa do znaków towarowych. Przy czym warto zauważyć, że Nike żywo interesuje się samodzielną sprzedażą takich dóbr, jako że pod koniec ubiegłego roku przejęło firmę tworzącą wirtualną odzież w formie tokenów.