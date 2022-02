- Dziś - nowelizując prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe - robimy kolejny bardzo ważny krok, który przyspieszy i usprawni postępowania restrukturyzacyjne, co przyczyni się do ochrony firm przed upadłością i ratowania miejsc pracy - mówi DGP odpowiedzialny za prace nad projektem wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu ds. praw człowieka Marcin Warchoł. Jak podkreśla, ogromnym sukcesem Ministerstwa Sprawiedliwości jest zmniejszenie liczby upadłości likwidacyjnej przedsiębiorców w stosunku do stanu sprzed pandemii (patrz: infografika). Przyczyniło się do tego, jak mówi, wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (UPR).