– Wystarczy jeden mieszkaniec spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty, by zainicjować całą procedurę, gdyż zgodnie z nowymi przepisami odbywa się to na wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w budynku i stanowisko postojowe do wyłącznego użytku – nie ma wątpliwości mec. Pałka. Przepisy dopuszczają sytuację, w której wnioskodawcą może być nie właściciel mieszkania, ale np. uprawniony ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a także najemca lokalu. Ale uwaga! Wtedy ustawa dodatkowo wymaga załączenia do wniosku zgody właściciela lokalu. Jeżeli będzie to np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego albo spółdzielcze lokatorskie prawo, to właścicielem w takim wypadku jest spółdzielnia mieszkaniowa. To znaczy, że – jak mówi Piotr Pałka – składając do zarządu wniosek o sporządzenie ekspertyzy i zainstalowanie ładowarki, spółdzielca nieposiadający odrębnego prawa własności musi także uzyskać jego zgodę na taką inwestycję. Jeżeli zaś ktoś ma odrębne prawo własności w spółdzielni, to zarząd nie musi wydawać takiej zgody, choć nadal wniosek składa się do zarządu i to on go rozpatruje (o czym poniżej). To rozróżnienie może się okazać istotne, w sytuacji gdy zarząd spółdzielni niechętnie patrzy np. na rozkopywanie dróg i instalowanie ładowarek na stanowiskach znacznie oddalonych od budynków. Tu, gdyby nie było podstaw do odmowy, w korzystniejszej sytuacji znaleźliby się właściciele odrębnych (wyodrębnionych notarialne) lokali. Natomiast zdaniem mec. Pałki nie jest dopuszczalna sytuacja, w której wniosek składany byłby przez osobę, która tylko wynajmowałaby miejsce postojowe na terenie spółdzielni, a nie miałaby mieszkania.