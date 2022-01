Juliusz Krzyżanowski, adwokat w kancelarii Baker McKenzie, podkreślał, że z punktu widzenia stabilności prowadzenia działalności gospodarczej zasadne jest, by przedsiębiorcy z wyprzedzeniem wiedzieli, że pewne substancje są przedmiotem analizy organów inspekcji sanitarnej bądź funkcjonujących w ich ramach zespołów. Pozwoliłoby im to zawczasu przygotować się do możliwego uznania danej substancji za niebezpieczną i odpowiedniego zmodyfikowania składu.