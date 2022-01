Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma pomóc odbudować gospodarkę po pandemii. W ubiegłym roku, w ramach pierwszej edycji, uwzględniono wnioski na prawie 24 mld zł, do połowy lutego trwa drugi nabór na kolejne 22 mld zł. Zasady są takie, że najpierw samorządy składają wnioski, a jeśli zostaną one zaakceptowane, to Bank Gospodarstwa Krajowego wydaje promesy, a następnie ogłaszane są przetargi na inwestycje. Pierwsze wystartowały pod koniec ubiegłego roku. Małym i średnim firmom trudno będzie w nich z sukcesem wystartować. Nie przewidziano w nich bowiem zaliczek i sukcesywnych płatności, tylko wymagają sfinansowania inwestycji przez wykonawcę. Dopiero po skończeniu prac albo po pierwszym roku ich realizacji będą oni mogli liczyć na płatności. Dotknie to przede wszystkim branżę budowlaną.