W rozpatrywanej sprawie prezydent miasta wydał decyzję o naliczeniu opłaty sankcyjnej z powodu niedopełnienia wymogu segregacji odpadów. Opłata została utrzymana w mocy przez organ odwoławczy, czyli samorządowe kolegium odwoławcze. Z kolei sąd, do którego trafiła sprawa, powołał się m.in. na uzasadnienie do projektu ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) - druk sejmowy nr 3495 z 5 czerwca 2019 r. W uzasadnieniu tym m.in. stwierdzono, że: „Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy nie chcą selektywnie zbierać odpadów i np. notorycznie w pojemnikach na odpady zmieszane umieszczają odpady, które powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji. Nie dotyczy to natomiast sytuacji, kiedy w wyniku pomyłki o charakterze incydentalnym dany odpad zostanie zdeponowany do nieodpowiedniego pojemnika”. I choć opisany wyrok dotyczył nieruchomości zamieszkałych, to jednak koncepcja przedstawiona przez sąd jest na tyle uniwersalna, że może być pomocna także w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich jak w podanym stanie faktycznym.