Wraz z początkiem 2022 r. samorządy liczące więcej niż 50 tys. mieszkańców będą mogły powierzać zamówienia publiczne wyłącznie firmom, których „łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie” wynosi co najmniej 10 proc. Wynika to z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.). Początkowo przepis miał wejść w życie w 2020 r., ale ponieważ rynek nie był na to gotowy, odroczono ten termin o dwa lata. Do końca 2022 r. będą mogły być kontynuowane umowy zawarte przed wejściem w życie tych przepisów. Nowelizacja ustawy (Dz.U. z 2021 r. poz. 2269 ze zm.) odroczyła bowiem do tej daty termin wygaśnięcia umów z firmami, które nie posiadają wymaganego limitu aut elektrycznych i na gaz ziemny.