Spółki nieruchomościowe, czyli podmioty, w których co najmniej połowę aktywów stanowią warte ponad 10 mln zł nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości, istnieją od początku 2021 r. Już w pierwszych dniach roku pojawiły się kontrowersje co do tego, czy mimo to nie powinny one składać sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za 2020 r. Potwierdzać to miał fragment pisma resortu rozwoju, który został upubliczniony w mediach społecznościowych. Zarządy spółek nieruchomościowych miałyby więc niewiele czasu, aby wypełnić obowiązek za rok, w którym takie podmioty formalnie nie istniały. Wątpliwości rozwiał specjalny komunikat na stronie biznes.gov.pl, z którego wynikało, że taki obowiązek należy wypełnić dopiero do końca stycznia 2022 r.